Мужчина, устроивший пожар в московской гостинице, помещён в СИЗО

С учетом позиции прокуратуры Москвы суд избрал в отношении 59-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 апреля 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В судебном заседании он возражал против избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчине предъявлено обвинение по «а, в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство семи лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога). Вину он не признал.

Вечером 21 февраля обвиняемый, распивая спиртные напитки и высказывая необоснованные претензии к соседям из-за шума, вступил с ними в конфликт, переросший в ссору. Он подошел к входной двери квартиры потерпевших, поджог ее и находившиеся в коридоре вещи.

В результате пожара погибли 7 человек, в том числе малолетний мальчик 2017 г.р. и несовершеннолетняя девочка 2005 г.р.