Мужчина украл велосипед от церкви в селе Паники Рязанской области

Полицейские раскрыли кражу велосипеда от церкви в селе Паники Сараевского района. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В межмуниципальный отдел МВД России «Сараевский» обратилась 74-летняя жительница села Паники и сообщила, что пропал ее велосипед. Заявительница рассказала, что утром приехала на службу в храм и оставила велосипед у ограды церкви без каких-либо противоугонных приспособлений. Когда пенсионерка вышла на улицу, то транспортного средства на месте не было.

Оперативники уголовного розыска опросили жителей села Паники, посетителей церкви в то утро и служителей храма. Собрав воедино все показания, полицейские пришли к выводу, что к краже причастен 62-летний житель рабочего поселка Сараи. Злоумышленника разыскали и задержали. Недалеко от его дома в кустах нашли похищенный велосипед. Он частично был покрыт свежей краской. По предварительной информации, в то утро 62-летний мужчина за несколько километров пришел из поселка Сараи в село Паники, чтобы посетить храм. Пробыв в церкви некоторое время, мужчина вышел на улицу и увидел велосипед, оставленный без присмотра и защиты. Житель поселка подумал, что велосипед будет хорошим подспорьем в его работе разнорабочим, когда надо переезжать от одного фермерского хозяйства в другое. Злоумышленник сел на велосипед и уехал домой, где через пару часов начал перекрашивать транспортное средство. Выйдя на улицу поселка, мужчина случайно подслушал разговор прохожих, и ему показалось, что все знают о его причастности к хищению. Желая отвести от себя подозрение, злоумышленник выбросил недокрашенный велосипед в кусты, но эта уловка не помогла.

Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.