Понедельник, 15 сентября, 2025
20.9 C
Рязань
Происшествия

Мужчина угрожал убить знакомого отверткой из-за косого взгляда

Анастасия Мериакри
Изображение от wirestock на Freepik

В Путятинском районе мужчина угрожал убить знакомого отверткой. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Житель села Береговое 43 лет обратился в полицию: ему угрожал убийством 56-летний знакомый. Оперативники выехали на место происшествия.

Выяснилось, что к противоправным действиям причастен 56-летний житель поселка Лесной Шиловского района. Его разыскали и доставили в отдел полиции.

По версии следствия, 56-летний мужчина приехал в село Береговое на свой дачный участок, чтобы заняться делами. Проезжая на машине по одной из улиц села, мужчина заметил 43-летнего местного жителя на велосипеде, отношения с которым у него были натянуты.

Когда автомобиль и велосипед поравнялись, водителю автомобиля показалось, что велосипедист косо посмотрел на него. Тогда он догнал велосипедиста и грубо начал вести диалог со знакомым, требуя извинений. Завязался конфликт, в ходе которого житель Шиловского района взял отвертку и пригрозил мужчине убийством. Велосипедист в спешке уехал и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Самые читаемые материалы

Новости России

Они думали, что это учения, а Россия уже достала «План Б» — и он перевернёт всё

Всё началось с дронов. Якобы российских. Якобы вторгшихся в Польшу. Якобы ночью, во время ударов по Львову. Но, как уверяют источники, это была украинская провокация
Новости России

Тайна перевала Наговициной: Рюкзак появился сам по себе — и не покрыт снегом. Значит, она была жива?

На августовских кадрах — пусто. Только палатка, снег, камни. Рюкзака — нет. Совсем. Ни тени, ни намёка. А в сентябре — он вот он. Чистый. Сухой. Стоит, будто его положили вчера.
Новости России

«Будем жить по понятиям или по закону?» — скандал с Аглаей Тарасовой набирает обороты

В конце августа в Шереметьево — как в кино. Только без сценария. Актриса Аглая Тарасова, прилетевшая из-за границы, проходит досмотр. В её вейпе — жидкость с запрещённым веществом.
Новости России

Кедми раскрыл истинные мотивы Баку в агрессии против России

За последние месяцы Алиев сделал ряд провокационных заявлений, поддержав «борьбу за независимость» Украины и назвав советский период «оккупацией». 
Новости России

Белоусов жёстко наказал Зеленского за дроны в Польше — СМИ

Военные блогеры и инсайдеры сообщают о масштабных ударах по украинским военным объектам и о загадочной операции «Труба-3».

Последние новости

Происшествия

На три недели отключат горячую воды по одной улице Рязани

Отмечается, что отключение связано с капремонтом участка трубопровода по согласованному графику.
Новости Касимова

Серьезное ДТП произошло 15 сентября в Касимове

Машины получили сильные механические повреждения. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Общество

В Рязани пройдет фестиваль дополнительного образования «Горизонты возможностей»

21 сентября на территории Рязанской ВДНХ состоится ежегодный фестиваль дополнительного образования «Горизонты возможностей» (0+).
Власть и политика

Нужно реализовать все, что обещали во время предвыборной кампании — Павел Малков

Павел Малков обратил внимание на участие в избирательных кампаниях региона кандидатов - участников СВО, которым отдавался особый приоритет. Все они достойно себя показали.
Происшествия

Пропавшего в Рязанской области грибника искали волонтёры из нескольких регионов

Всего в поисках приняли участие более 230 человек. Многие из них приезжали по нескольку раз и оставались на несколько дней.
Спорт

Захар Петров получил ключи от квартиры в ЖК Skyline в Рязани

Собственное жильё у чемпиона появилось благодаря властям региона и ГК «Зелёный сад - наш дом».
Власть и политика

Почетный гражданин Рязани Дмитрий Черничкин отметил юбилей

С праздником ветерана Великой Отечественной войны поздравили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и первый заместитель главы администрации Рязани Дмитрий Лощинин. 
Новости России

Он украл все сбережения, а потом просил прощения: Пугачёва откровенно рассказала о предательстве 

В откровенном интервью Алла Пугачёва рассказала о предательстве, которое ей пришлось пережить во втором браке с режиссером Александром Стефановичем.