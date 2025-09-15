Мужчина угрожал убить знакомого отверткой из-за косого взгляда

В Путятинском районе мужчина угрожал убить знакомого отверткой. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Житель села Береговое 43 лет обратился в полицию: ему угрожал убийством 56-летний знакомый. Оперативники выехали на место происшествия.

Выяснилось, что к противоправным действиям причастен 56-летний житель поселка Лесной Шиловского района. Его разыскали и доставили в отдел полиции.

По версии следствия, 56-летний мужчина приехал в село Береговое на свой дачный участок, чтобы заняться делами. Проезжая на машине по одной из улиц села, мужчина заметил 43-летнего местного жителя на велосипеде, отношения с которым у него были натянуты.

Когда автомобиль и велосипед поравнялись, водителю автомобиля показалось, что велосипедист косо посмотрел на него. Тогда он догнал велосипедиста и грубо начал вести диалог со знакомым, требуя извинений. Завязался конфликт, в ходе которого житель Шиловского района взял отвертку и пригрозил мужчине убийством. Велосипедист в спешке уехал и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.