В Старожиловском районе мужчина угрожал убить супругу, которая упрекнула его за низкую зарплату. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Жительница деревни Хрущево 64 лет сообщила полицейским, что дома супруг угрожает ее убить. На место выехал участковый, который успокоил 51-летнего мужчину и доставил его в отдел полиции.

По версии следствия, вечером мужчина вернулся с работы домой, где между ним и супругой произошел неприятный разговор о низкой зарплате мужа и финансовом положении семьи. Мужчина не выдержал упреков и пригрозил убить супругу, если она не замолчит. Испугавшись, женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.