Общество

Мужчина уделяет работе на 1,5 часа больше, чем женщина — Рязаньстат

Анастасия Мериакри
Фото: https://vk.com/ryazanstatnews

Рязаньстат рассказал, из чего складывается мужской день среднестатистического жителя Рязани. Больше всего времени уходит на сон и уход за собой.

В будни, по сведениям Рязаньстата, день мужчины старше 15 лет проходит следующим образом: на сон отводится 8 часов и 7 минут на «проснуться-потянуться». Профессиональная деятельность занимает 6 часов 40 минут, бытовые дела по дому — 1,5 часа. На досуг — занятия спортом, СМИ или культурные мероприятия — уходит 2 часа 40 минут. На общение с друзьями и близкими мужское население Рязани готово выделить 50 минут в день. Личная гигиена и уход за собой занимают 3 часа.

Если же сравнить гендерные затраты времени в среднем за день недели, то работе мужчина уделяет на 1,5 часа больше, чем женщина. У мужчин в 2 раза больше времени на занятия для души и в 2 раза меньше — на домашние хлопоты.

А вот спят и ухаживают за собой и мужчины, и женщины примерно одинаково.

