Мужчина убил знакомого в Тверской области

В Тверской области мужчина задержан по подозрению в убийстве знакомого, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Труп мужчины 1974 года рождения нашли 26 августа на территории дома, расположенного в деревне Говорово Конаковского района. Следователи завели уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, убийство совершено в период с 25 по 26 августа. Задержанный нанёс знакомому на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина 2 удара ножом. Раны оказались смертельными.

Оружие изъято, подозреваемого собираются отправить в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.