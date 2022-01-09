В посёлке Кипелово Вологодской области мужчина убил сожительницу, её дочь, после чего совершил суицид. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Трупы 66-летнего мужчины, его 55-летней сожительницы и 34-летней дочери последней нашли сегодня днём в жилом доме. По версии следствия, сначала мужчина расстрелял женщин из карабина, после чего покончил жизнь самоубийством.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). На месте работают эксперты.