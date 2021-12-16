Мужчина убил парнёршу сексом, повторив приём из порнофильма

Суд рассматривает уголовное дело в отношении мужчины, который случайно во время секса убил партнёршу. Об этом сообщает «Мой Альметьевск».

В материалах дела говорится о том, что пара, после распития алкоголя, дважды занялась сексом естественным путём. Затем обвиняемый предложил заняться анальным сексом, дама согласилась.

Во время соития партнёр прикрыл одной рукой нос и рот женщине. Такой приём он видел в порнофильме. Удовлетворив свои потребности, мужчина ушёл на кухню, а когда вернулся в комнату, увидел подругу без признаков жизни. Изо рта у нее текла кровь.

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Горе-любовник вызвал скорую помощь, но было уже поздно — женщина умерла. Если суд признает его виновным, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за непредумышленное убийство.