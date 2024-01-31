Мужчина убил мать, чтобы избавить от страданий

В городе Камень-на-Оби местному жителю предъявлено обвинение в убийстве матери, сообщает телеграм-канал СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Уголовное дело следователи возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Фигуранту 37 лет. Мужчина жил вместе с престарелой матерью, последнее время женщина не могла вставать с постели.

По версии следствия, ночью 25 января сын задушил мать пододеяльником и сообщил родственникам, что она умерла сама.

Причину смерти установили эксперты. После этого мужчина признался следователю в убийстве, мотивировав свои действия желанием избавить мать от страданий.

По ходатайству следствия обвиняемый направлен в СИЗО. Расследование дела продолжается.