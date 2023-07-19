Мужчина убил квартиранта за беспорядок в комнате

В Волгограде суд признал 41-летнего местного жителя виновным в избиении двух мужчин, один из которых скончался от побоев. В качестве наказания преступнику назначено 10,5 лет колонии строгого режима, сообщила прокуратура Волгоградской области.

Обвиняемый сдал комнату в коммуналке своему знакомому. 6 марта 2023 года пришёл за деньгами и увидел оставленный во время застолья беспорядок. Это привело хозяина жилья в ярость. Мужчина сломал о колено деревянную швабру и избил обломками квартиранта и его собутыльника, соседа инвалида-колясочника.

— От полученных травм арендатор впоследствии скончался в больнице, здоровью инвалида-колясочника причинен вред средней тяжести, — сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Во время рассмотрения дела убийца полностью признал вину.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в суде вышестоящей инстанции.