Суббота, 14 октября, 2023
На главнуюНовости мира

Мужчина убил коллегу, чтобы взять кредит в 1,3 млн рублей

7info
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области 26-летнего местного жителя обвиняют в убийстве из корыстных повреждений. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, вечером 12 августа обвиняемый подъехал на автомобиле на проспект Красных Партизан к дому коллеги. Встретив знакомого, зарезал мужчину, труп вывез в лес и закопал.

После с помощью сотового телефона погибшего злоумышленник оформил онлайн кредит на 1,3 млн рублей. Деньги обналичил и потратил на собственные нужды.

Родственники сообщили о пропаже человека, мужчина считался без вести пропавшим. Вчера бойцы СОБР задержали подозреваемого. Он показал место, где спрятал труп.

Известно, что оба мужчины работали операторами цеха свинокомплекса.

Обвиняемый арестован.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах