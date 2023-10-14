Мужчина убил коллегу, чтобы взять кредит в 1,3 млн рублей

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области 26-летнего местного жителя обвиняют в убийстве из корыстных повреждений. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, вечером 12 августа обвиняемый подъехал на автомобиле на проспект Красных Партизан к дому коллеги. Встретив знакомого, зарезал мужчину, труп вывез в лес и закопал.

После с помощью сотового телефона погибшего злоумышленник оформил онлайн кредит на 1,3 млн рублей. Деньги обналичил и потратил на собственные нужды.

Родственники сообщили о пропаже человека, мужчина считался без вести пропавшим. Вчера бойцы СОБР задержали подозреваемого. Он показал место, где спрятал труп.

Известно, что оба мужчины работали операторами цеха свинокомплекса.

Обвиняемый арестован.