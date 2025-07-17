Мужчина убил и расчленил сожительницу за грязь в квартире и неухоженную дочь

В Красноярске задержан мужчина, убивший и расчленивший сожительницу. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Сообщение о пропаже 34-летней женщины поступило силовикам 2 июля. Правоохранители выяснили, что к исчезновению сожительницы причастен 42-летний мужчина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователи считают, что конфликт между гражданскими супругами случился вечером 10 июня, когда подозреваемый вернулся домой из командировки. Фигурант дела несколько раз ударил сожительницу кулаками, а утром обнаружил её труп.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело, разложил останки по пакетам и вывез их в разные районы города на автобусе и такси.

Во время допроса задержанный признался в убийстве, по ходатайству следствия суд отправил его в СИЗО.

В результате поисковых мероприятий криминалистами регионального СК России в разных частях города Красноярска установлены и осмотрены места сокрытия частей тела и обнаружены останки женщины.

Подробности трагедии сообщили в программе на телеканале НТВ.

Виолетту Удыгир искали более месяца. Было очевидно, что оставить годовалую дочь одну без веской причины женщина сама не могла. Сразу же возникли подозрения в убийстве. Главным подозреваемым стал гражданский муж.

После допроса с использованием детектора лжи, мужчина признался в убийстве. По его словам, он устал от неуправляемой жены. Вернувшись из трёхдневной командировки, застал супругу пьяной, а годовалую дочь грязной и голодной. В итоге не совладал с эмоциями.

Денис Колчаев заявил, что не согласен с квалификацией своих действий. Умысла убивать сожительницу у него не было, она умерла ночью от побоев. Поэтому просит переквалифицировать статью.

Убитую женщину Денис расчленял по ночам, в это время дочь спала в соседней комнате.