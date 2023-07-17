Мужчина убил бездомную собаку, сбросив с 5-го этажа

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По версии следствия, в марте 2023 года нетрезвый хабаровчанин забрал в подъезде жилого дома на улице Вологодской бездомную собаку, принёс к себе в квартиру и сбросил на асфальт с высоты 5-го этажа. Животное погибло.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.