Понедельник, 17 июля, 2023
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Мужчина убил бездомную собаку, сбросив с 5-го этажа

7info

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По версии следствия, в марте 2023 года нетрезвый хабаровчанин забрал в подъезде жилого дома на улице Вологодской бездомную собаку, принёс к себе в квартиру и сбросил на асфальт с высоты 5-го этажа. Животное погибло.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

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