Мужчина убил 17-летнюю дочь, услышав интимный разговор по телефону

В Татарстане по подозрению в убийстве 17-летней дочери задержан её 47-летний отец. Мужчина написал явку с повинной, сообщила пресс-служба республиканского следственного управления СК РФ.

27 апреля поступило сообщение о безвестном исчезновении 17-летней жительницы Ютазинского района. Следователи завели уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, отец, находившийся дома, услышал, как дочь ведёт интимный разговор по телефону. Между ним и девушкой произошла ссора, во время которой мужчина столкнул дочь с лестницы. Девушка ударилась головой, травма оказалась смертельной.

Подозреваемый утопил труп в реке Ик. В ходе поисковых мероприятий 30 апреля тело извлечено из воды.

По просьбе следствия суд заключил подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.