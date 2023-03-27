Мужчина убил 10-месячного сына и отправил жену в реанимацию в Благовещенске

10-месячный мальчик с черепно-мозговой травмой был доставлен в Амурскую детскую клиническую больницу 26 марта 2023 года. Несмотря на медицинскую помощь, он скончался. В то же время в больницу была доставлена мать ребенка с ножевыми ранениями и находится в тяжелом состоянии.

Следственный отдел по городу Благовещенск возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Задержан 31-летний отец мальчика, который подозревается в совершении данных преступлений.

Следователи и следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы. В настоящее время проводятся комплексные следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области.