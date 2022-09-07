Мужчина три раза ударил трёхлетнюю девочку о землю, чтобы заставить её мать вернуться

В республике Алтай 33-летнему жителю села Кокоря Кош-Агачского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Мужчина по решению суда отправлен в СИЗО.

Преступление совершено ночью 5 сентября. 30-летняя женщина выпивала вместе с сожителем, произошла ссора, мужчина начал её избивать. Женщина сбежала из дома.

Обвиняемый, собираясь вернуть сожительницу и продолжить избиение, взял на руки спящую 3-летнюю дочь женщины и вынес на улицу. Призывая женщину вернуться домой, три раза ударил ребёнка о землю. После этого отнёс пострадавшую на диван и сбежал.

У девочки медики диагностировали множественные телесные повреждения в виде сочетанной травмы головы и тела. Её доставили в местную районную больницу, о случившемся медики сообщили в полицию.

Мужчину, скрывавшегося на одной из животноводческих стоянок, нашли и задержали через несколько часов.

Расследование уголовного дела продолжается.