Мужчина сжёг заживо жену, облив смесью бензина и масла

В Хабарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

По версии следствия, преступление совершено в июне 2023 года в дачном доме в СНТ «Озерки» в районе с. Черная речка Хабаровского района. Пьяный обвиняемый поссорился с супругой, облил женщину смесью бензина и масла из канистры и поджёг.

Пострадавшая получила сильные ожоги, несмотря на квалифицированную помощь она скончалась через несколько дней в больнице.

Уголовное дело передали в суд.