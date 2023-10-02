Понедельник, 2 октября, 2023
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Мужчина сжёг заживо жену, облив смесью бензина и масла

7info
Изображение от Rochak Shukla на Freepik

В Хабарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

По версии следствия, преступление совершено в июне 2023 года в дачном доме в СНТ «Озерки» в районе с. Черная речка Хабаровского района. Пьяный обвиняемый поссорился с супругой, облил женщину смесью бензина и масла из канистры и поджёг.

Пострадавшая получила сильные ожоги, несмотря на квалифицированную помощь она скончалась через несколько дней в больнице.

Уголовное дело передали в суд.

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