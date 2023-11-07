Вторник, 7 ноября, 2023
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Мужчина сжёг заживо бывшую жену на рабочем месте

7info
Фото: прокуратура Иркутской области

Заместитель прокурора Иркутской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, преступление совершено 24 мая 2023 года. Обвиняемый пришёл в торговый павильон на улице Академической Иркутска, где работала его бывшая супруга. Мужчина облил 37-летнюю женщину бензином из канистры и поджёг.

Пострадавшая, получившая ожоги 60% тела, умерла через 8 дней в больнице.

Также задержанный обвиняется в причинении материального ущерба владельцу магазина. Вину мужчина частично признал.

Уголовное дело рассмотрит Иркутский областной суд.

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