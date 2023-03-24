Мужчина снимал порно с приёмной дочерью для продажи в даркнете

Петербуржец снимал порно с приемной дочерью ради продажи в даркнете, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

Мужчину задержали 23 марта. При обыске у него дома обнаружили видеоаппаратуру, а также компьютер с уже отснятыми порно-материалами. Также оперативники обнаружили в сохраненных сайтах в браузере Tor ресурс по продаже порно с детьми.

По информации источника, съёмки проводились с марта по апрель 2021 года, в то время девочке было всего 11 лет. Извращенец изготавливал своеобразные руководства по развращению детей. Видео преступник продавал иностранцам за криптовалюту.

Вычислить педофила удалось с помощью метаданных с фото и видео. Оперативники установили, что съёмки проводились в квартире на улице Заречной в Санкт-Петербурге. Затем очертили круг подозреваемых и со временем вышли на задержанного.

На мужчину завели уголовные дела за насильственные действия в отношении несовершеннолетней и распространение порнографии.