Мужчина, случайно зарезавший девочку на руках у матери, отделался 1,5 годами колонии

Суд в среду назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии общего режима жителю города Троицк Челябинской области, который пытался ударить ножом свою сожительницу, но смертельно ранил ее дочку, обвинение просило назначить наказание в 12 лет колонии строгого режима.

Как сообщало СУСК, ночью 4 февраля в квартире в Троицке мужчина в ходе бытового конфликта с сожительницей пытался ударить ее ножом, когда она держала на руках 2-летнюю дочь. В результате девочка получила ножевое ранение, от которого скончалась в медицинском учреждении.

Следственное управление СКРФ по региону добавило, что следователями СК собран большой объем доказательств по уголовному делу: проведены проверка показаний обвиняемого на месте происшествия и ряд экспертиз: судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, биологическая, которые подтверждают его причастность к совершению преступления, предусмотренного 4 частью статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

«По совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — сказали РИА Новости в Троицком городском суде.

В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости пояснили, что гособвинение просило суд назначить обвиняемому наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, также прокуратурой будет обжалован вынесенный приговор в связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального закона.

Как сообщал пресс-центр прокуратуры, мужчина обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). В суде дела были переквалифицированы – на часть 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности) и часть 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Ранее прокуратура региона сообщала, что обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких преступлений, а новое преступление он совершил в период непогашенной судимости.