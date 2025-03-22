Мужчина сломал девушке позвоночник, за то что её собаки были без намордников

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Чусового, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ч. 1 ст. 112 УК РФ). Подробности сообщила полиция Прикамья.

По данным полиции, инцидент произошел в январе прошлого года. В дежурную часть поступило сообщение из больницы, куда доставили 29-летнюю девушку с серьезными травмами.

Следствие установило, что потерпевшая зашла в магазин во время прогулки с собаками. Один из посетителей агрессивно отреагировал на отсутствие у животных намордников. Словесный конфликт быстро перерос в драку: мужчина сначала облил девушку пивом, затем повалил на пол и избил. Остановить потасовку смогли только сотрудники охраны.

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В результате нападения пострадавшая получила перелом позвоночника и сотрясение головного мозга.

Обвиняемый отказался признавать вину и раскаиваться в содеянном. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения.