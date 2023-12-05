Вторник, 5 декабря, 2023
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Мужчина с пистолетом напал на комиссионку в Москве

7info
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В Москве мужчина с пистолетом и газовым баллончиком напал на комиссионный магазин на улице Митинской, сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

Неизвестный в маске и перчатках зашёл в магазин, подошёл к администратору и заявил: «Это ограбление!». В руках налётчик держал пистолет и газовый баллончик.

Сотрудник комиссионки успел нажать тревожную кнопку, злоумышленник заметил это и сбежал. По дороге преступник-неудачник переодел приметную красную куртку на другую, которую специально взял с собой.

После задержания 30-летний злоумышленник пояснил, что сдал в этот комиссионный магазин ноутбук своей девушки и компьютер, принадлежащий маме. Женщины потребовали вещи обратно, денег выкупить у него не было, товарищ решил совершить ограбление.

Налётчику предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), он помещён в СИЗО.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, подчеркнули в прокуратуре Москвы.

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