Мужчина с ножами напал на пассажиров столичного метро

В Москве мужчина, вооружённый ножами, напал на пассажиров метро, сообщает телеграм-канал прокуратуры города.

Инцидент случился между станциями «Лубянка» и «Кропоткинская». 22-летний молодой человек, действуя из хулиганских побуждений, по малозначительному поводу начал конфликт с двумя пассажирами метро. Во время конфликта фигурант причинил мужчинам телесные повреждения ножами.

Злоумышленник скрылся, но был оперативно задержан силовиками. Пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Действие фигуранта квалифицированы по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.