Мужчина расчленил знакомого и варил части тела в кастрюле

В Приозерском районе Ленинградской области мужчина убил знакомого, расчленил тело и начал варить части человека в кастрюле, сообщает 47news.

По данным СМИ, по подозрению в убийстве задержан 54-летний хозяин квартиры, где произошла расправа. О преступлении в полицию сообщил его брат.

По предварительным данным, во время застолья с алкоголем хозяин повздорил со своим 43-летним гостем, зарезал, а тело решил расчленить.

Утром 8 октября в квартиру заглянул брат предполагаемого убийцы.

Правоохранители увидели на кухне кастрюлю бульона с кусками человеческого мяса. Руки убитого лежали в холодильнике, часть останков — в тазу.

По данным СМИ, задержанный — инструктор горнолыжного курорта, кандидат в мастера спорта по горным лыжам. По информации полиции, в последнее время он официально не трудоустроен.