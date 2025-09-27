Мужчина пытался заживо сжечь соседей в Ленобласти

В городе Сланцы Ленинградской области произошёл крупный пожар в квартире на улице Кирова, в результате которого погибла местная жительница. Ещё четыре человека были госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По информации издания, причиной пожара стало нападение соседа, который облил жильцов растворителем и поджёг их.

Сообщается, что двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. У 42-летнего мужчины обгорело около 40% тела, а у 42-летней женщины диагностировали 4%-й ожог плеча. Ещё двое мужчин (49 и 55 лет) получили отравление угарным газом.

Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого — 33-летнего местного жителя. Он признался, что накануне вечером купил канистру растворителя и ворвался с ней к соседям.

Сотрудники полиции изъяли у задержанного зажигалку и пятилитровую тару из-под растворителя. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.