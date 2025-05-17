Мужчина пытался заживо сжечь бабушку с внучкой в Новосибирской области

В Новосибирской области 29-летний мужчина пытался сжечь заживо бабушку с пятилетней внучкой. Подробности ЧП сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, преступление совершено 15 мая в городе Купино. Нетрезвый подозреваемый пришёл в частный дом к женщине. На почве личных неприязненных отношений, реализуя умысел на убийство, облил 65-летнюю женщину и 5-летнюю девочку бензином, а затем поджёг дом.
К счастью, бабушке с внучкой удалось самостоятельно выбраться из дома на улицу, они остались живы.
Подозреваемого задержали полицейские. На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, если преступление при этом не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).
По ходатайству следствия, мужчину поместили в СИЗО.
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