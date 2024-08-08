Мужчина пытался сжечь заживо сожительницу в Подмосковье

В Московской области 36-летний местный житель пытался сжечь заживо сожительницу, сообщает SHOT.

По данным источника, ЧП случилось в Лосино-Петровском. Во время ссоры в квартире Максим облил Наталью жидкостью для розжига и поджёг.

— У женщины вспыхнули волосы, затем пламя перекинулось на лицо и тело, — сообщает SHOT.

Пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии. Помимо ожогов 40% тела у женщины выявлена черепно-мозговая травма. Не исключено, что изверг сначала избил её, а затем пытался сжечь.

По информации журналистов, в момент расправы Максим находился под действием запрещённых веществ. На него составили соответствующий протокол.