Мужчина пытался сжечь экс-любовницу с помощью ведра бензина

В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя села Березовки Ивановского муниципального округа. Мужчина обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, преступление совершено вечером 23 мая 2023 года. Обвиняемый пьянствовал с бывшей сожительницей и общим знакомым во дворе дома по улице Строительной. Нетрезвый знакомый стал оказывать женщине знаки внимания, обвиняемый приревновал экс-любовницу. Подследственный взял ведро с бензином, вылил на спину женщины, поджег и покинул место преступления.

Пострадавшая смогла самостоятельно потушить огонь и обратиться в больницу. У неё ожоги 35% тела.

Обвиняемый неоднократно отбывал наказание за угрозы убийством, кражу, грабеж. На время следствия рецидивист находился под стражей.

Уголовное дело передали для рассмотрения в суд.