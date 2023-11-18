Мужчина пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе

Сегодня ночью 49-летний злоумышленник, находясь на территории мемориального комплекса «Поклонная гора», попытался потушить Вечный Огонь, вылив в него жидкость из пластиковой бутылки, а также разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, повредив их. Об этом сообщил телеграм-канал прокуратуры Москвы.

По решению Дорогомиловского межрайонного прокурора уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины органами полиции, изъято и передано для организации дальнейшего расследования, а также квалификации действий фигуранта по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны) в территориальный орган Следственного комитета РФ.

Фигурант задержан, в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела, а также привлечение мужчины к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре.