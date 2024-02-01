Четверг, 1 февраля, 2024
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Мужчина пытался оспорить отцовство в суде, представив медзаключение о невозможности иметь детей

7info
Фото: vk.com/sudpress62
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В Кузбассе мужчина через суд пытался оспорить отцовство, представив медзаключение о невозможности иметь детей, рассказал официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.

5 лет назад житель Мариинска развёлся с супругой и уехал в другой регион. Мужчина встретил женщину, женился. Пара решила завести детей, но медицинское обследование показало, что муж бесплоден.

У мужчины возникло сомнение, что ребёнок от первого брака его. Он пытался уговорить бывшую жену сделать тест на отцовство, но женщина отказалась, заявив, что всё решит суд. Мужчина подал исковое заявление.

В ходе рассмотрения дела судом была назначена молекулярно-генетическая экспертиза, после проведения которой экспертом была установлена вероятность биологического отцовства истца величиной не менее 99,9998 процентов.

В России человек признаётся отцом, если совпадение составляет 99,9% и выше. Оценивая представленное экспертное заключение, суд не нашёл оснований сомневаться в его результатах.

Также суд посчитал, что справку медицинской лаборатории о бесплодии истца нельзя принимать во внимание, так как с момента рождения ребёнка и сдачей медицинских анализов прошло более 7 лет.

Суд отказал истцу, обжаловать решение мужчина не стал.

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