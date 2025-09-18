Мужчина пытал знакомую утюгом ради денег её покойного мужа в Подмосковье

В Подмосковье задержали мужчину, который несколько часов избивал и пытал 58-летнюю женщину. Так он пытался забрать деньги её покойного мужа, сообщает BAZA.

В начале весны 58-летняя Тамара К. из Подольска потеряла мужа, который владел частной клиникой. Спустя некоторое время она познакомилась с 54-летним Михаилом, мастером по ремонту. Он предложил женщине починить трубу в её квартире. 22 августа Михаил снова приехал к Тамаре, а затем остался у неё на ночь.

На следующий день Тамара попросила мужчину уйти. В ответ он ударил её по лицу, а затем взял металлическую трубу от пылесоса и начал избивать женщину по голове, рукам и ноге. После этого он прижигал тело жертвы раскалённым утюгом. Пытки продолжались три часа.

Всё это время мужчина требовал отдать ему деньги, которые, по его мнению, остались у Тамары после смерти мужа. Также он забрал шкатулку с золотыми украшениями. Когда Михаил собирался увезти женщину из квартиры, в дверь постучали соседи. Испугавшись, он сбежал.

Полиция задержала Михаила, ему предъявили обвинения в незаконном лишении свободы и разбое. Суд арестовал его. Расследование ведет подмосковный СК, дело находится на контроле Прокуратуры Московской области.