Четверг, 18 сентября, 2025
13.1 C
Рязань
Новости России

Мужчина пытал знакомую утюгом ради денег её покойного мужа в Подмосковье

Алексей Самохин
Изображение от rawpixel.com на Freepik

В Подмосковье задержали мужчину, который несколько часов избивал и пытал 58-летнюю женщину. Так он пытался забрать деньги её покойного мужа, сообщает BAZA.

В начале весны 58-летняя Тамара К. из Подольска потеряла мужа, который владел частной клиникой. Спустя некоторое время она познакомилась с 54-летним Михаилом, мастером по ремонту. Он предложил женщине починить трубу в её квартире. 22 августа Михаил снова приехал к Тамаре, а затем остался у неё на ночь.

На следующий день Тамара попросила мужчину уйти. В ответ он ударил её по лицу, а затем взял металлическую трубу от пылесоса и начал избивать женщину по голове, рукам и ноге. После этого он прижигал тело жертвы раскалённым утюгом. Пытки продолжались три часа.

Всё это время мужчина требовал отдать ему деньги, которые, по его мнению, остались у Тамары после смерти мужа. Также он забрал шкатулку с золотыми украшениями. Когда Михаил собирался увезти женщину из квартиры, в дверь постучали соседи. Испугавшись, он сбежал.

Полиция задержала Михаила, ему предъявили обвинения в незаконном лишении свободы и разбое. Суд арестовал его. Расследование ведет подмосковный СК, дело находится на контроле Прокуратуры Московской области.

Самые читаемые материалы

Новости России

Десантники нашли странный труп в окопах ВСУ на Константиновском направлении

После осмотра формы и экипировки стало ясно, что это не наёмник, а кадровый военный.
Новости России

Шахназаров: России нужна мобилизация, иначе страна столкнется с тяжелыми последствиями

По его мнению, России необходимо срочно мобилизовать экономику и общество и отказаться от идеи переговоров с западными странами.
Общество

SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Рязани 

На первом месте — коммерческий директор производственного предприятия: соискателю готовы платить от 180 000 рублей в месяц.
Новости России

Одна фраза в недавнем интервью выдала Пугачёву с головой 

Одна фраза в недавнем интервью выдала Пугачеву с головой 
Новости России

Россия ударила по секретному заводу ВСУ, генерал раскрыл подробности

Безусловно, это отразится на возможностях ВСУ в зоне спецоперации.

Последние новости

Экономика и бизнес

Тырновский молочный завод оштрафовали на 300 тысяч рублей по требованию Россельхознадзора

Решение суда может быть обжаловано в установленный законом срок.
Происшествия

Актер Илья Дель попал в реанимацию после падения из окна

Инцидент произошел в квартире его возлюбленной, актрисы Александры Дроздовой.
Экономика и бизнес

Рязанское отделение Сбербанка возглавила Ирина Амирова 

Ирина Амирова до назначения работала заместителем управляющего Мурманским отделением Сбербанка. 
Новости России

Уголовная ответственность: юрист предупредил о запрещённых в России растениях

Каждый год в России заводят сотни уголовных дел за выращивание растений. Почти всегда — это осознанное действие, говорит юрист, представитель Народного фронта Руслан Авдеев.
Новости России

Опубликовано страшное видео убийства женщины дроном ВСУ

В ходе боев за населенный пункт Шандриголово ,гвардейцы 144 мотострелковой дивизии столкнулись с эталоном мерзости, с самым искреннем проявлением бесовской сущности нашего врага, с олицетворением современного образцового украинства.
Новости России

В Санкт-Петербурге предотвращен теракт

Задержаны две молодые женщины и юноша.
Новости России

Россиянка ранена шальной пулей в Турции

Двое мужчин в шлемах на мотоцикле подъехали к магазину, где находились другие мужчины, и открыли по ним огонь. Одна из пуль попала в ногу проходившей мимо 55-летней гражданке России
Интересное

«Новая Ванга», предсказавшая покушение на Трампа, назвала сроки окончания СВО

Мировую известность провидица получила после прогноза о Дональде Трампе. В конце 2023 года она заявила, что на бывшего президента будет совершено покушение, но он останется жив.