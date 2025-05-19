Мужчина притворяется иностранцем и выпрашивает деньги в центре Рязани

В центре Рязани мужчина притворяется иностранцем и обманывает пенсионеров и детей. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Рязань».
Молодой человек, который представляется иностранцем, ходит в центре города и просит деньги «на еду», приставая не только к несовершеннолетним, но и к пожилым людям.
В итоге «иностранец» убежал на красный свет и сел в первый попавшийся автобус.
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