Понедельник, 19 мая, 2025
9.7 C
Рязань
ПроисшествияГлавные новости

Мужчина притворяется иностранцем и выпрашивает деньги в центре Рязани

Анастасия Мериакри

В центре Рязани мужчина притворяется иностранцем и обманывает пенсионеров и детей. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Рязань».

Молодой человек, который представляется иностранцем, ходит в центре города и просит деньги «на еду», приставая не только к несовершеннолетним, но и к пожилым людям.

«От меня он не отставал, я испугалась, он рылся всё время в карманах, не давал мне проходу, спрашивал возраст, и я перевела деньги, так как он начал лезть руками к телефону и смотреть в него. За меня пытались заступиться и потребовали у него вернуть. В итоге он знает русский, так как понимал нашу речь и отвечал несколько раз, хотя делал вид, что говорит только на английском», — делятся рзанцы.

В итоге «иностранец» убежал на красный свет и сел в первый попавшийся автобус.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Самые читаемые материалы

Новости России

«112»: комика Нурлана Сабурова задержали и могут выдворить в Казахстан

Популярного стендап-комика Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево за нарушение...
Новости России

«МК»: убийца юриста в Москве спрятал его половой орган в холодильник

Задержанный по подозрению в убийстве юриста в Москве спрятал...
Новости России

SHOT: юная подражательница битцевского маньяка призналась в серии убийств

Подражательница битцевского маньяка Александра Пичушкина из Бердянска, которой всего...
Новости России

Эксперты рассказали, что будет с Украиной при отказе от условий Москвы

Переговоры в Стамбуле, по официальным заявлениям и данным источников, близких к переговорщикам, ясно дали понять: Россия не отступит от своих принципиальных требований.
Новости мира

Стало понятно, почему Эрдоган схватил Макрона за палец

По словам парламентария, когда Эрдоган взял Макрона за палец и долго не отпускал, он тем самым выразил своё отношение не только к самому французскому лидеру, но и к Европейскому союзу в целом.

Последние новости

Происшествия

В Рязани обрушилась крыша дома

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области организует внеплановые...
Происшествия

Мотоциклиста без водительских прав остановили в Рязанской области

Сотрудники ГАИ остановили мотоцикл «Ирбис», им управлял 25-летний рязанец. Молодой человек не имел права управления транспортным средством.
Власть и политика

Госархив Рязанской области возглавил подполковник запаса Андрей Шевченко

До назначения Андрей Шевченко работал научным сотрудником и руководителем Музея истории ВДВ.
Происшествия

В Скопине обнаружили два трупа: тело пенсионерки нашли в огороде, мужчины — у подъезда

Тело 85-летней пенсионерки нашли в огороде. Труп обнаружила дочь женщины.
Происшествия

Жители Ряжского округа на неделю останутся без газа

В Ряжске и Ряжском округе 22 мая в 11:00 перекроют подачу газа.
Новости Касимова

Карантин по бешенству введен в Касимовском округе

Карантин ввели на 60 календарных дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством млекопитающего животного.
Культура и события

Артист Рязанского театра драмы стал лауреатом премии «Актер России»

Почетный работник культуры и искусства Рязанской области Юрий Борисов стал лауреатом премии «Актёр России». Награду он получил за роль Абрама Шварца.
Медицина

В Рязани приняли роды у пациентки с гигантской миомой матки

Миома матки — доброкачественная опухоль, но, достигая больших размеров, может представлять угрозу для нормального течения беременности и родов.

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.