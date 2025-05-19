Мужчина притворяется иностранцем и выпрашивает деньги в центре Рязани

В центре Рязани мужчина притворяется иностранцем и обманывает пенсионеров и детей. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Рязань».

Молодой человек, который представляется иностранцем, ходит в центре города и просит деньги «на еду», приставая не только к несовершеннолетним, но и к пожилым людям.

«От меня он не отставал, я испугалась, он рылся всё время в карманах, не давал мне проходу, спрашивал возраст, и я перевела деньги, так как он начал лезть руками к телефону и смотреть в него. За меня пытались заступиться и потребовали у него вернуть. В итоге он знает русский, так как понимал нашу речь и отвечал несколько раз, хотя делал вид, что говорит только на английском», — делятся рзанцы.

В итоге «иностранец» убежал на красный свет и сел в первый попавшийся автобус.