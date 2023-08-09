Мужчина пострадал в результате падения объекта в Белгородской области

Немецкая многодетная семья Ера переехала весной 2022 года из Берлина в Белгородскую область и рассказала МК о своих впечатлениях от жизни в России. Супруги Мириам и Евгений полгода снимали жилье, пока не купили дом. У пары двойное гражданство – в прошлом году они получили российское. Они решили переехать...