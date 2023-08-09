Мужчина пострадал в результате падения объекта в Белгородской области

Мужчина пострадал в результате падения неустановленного объекта в Белгородской области, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
В 7:30 утра произошло ЧП в селе Колотиловка Краснояружского района.
По предварительным данным, в результате падения неустановленного объекта произошло возгорание сенника на территории частного домовладения.
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Есть один пострадавший — мужчина с осколочным ранением стопы. Бригадой скорой необходимая медицинская помощь ему была оказана, от госпитализации мужчина отказался.
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Оперативные службы работают на месте и выясняют все обстоятельства произошедшего.