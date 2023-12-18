Мужчина пострадал в ДТП на трассе М5 под Рязанью

17 декабря около 15:25 на 216-м километре автомобильной дороги М5 «Урал» в Рязанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля «Фольксваген Каравелла» не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем «КДМ-7881010», которым управлял 45-летний житель Рязанской области.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Фольксваген Каравелла», 36-летний мужчина, получил травмы. Пострадавший доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.