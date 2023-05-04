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Четверг, 4 мая, 2023

Мужчина пострадал на пожаре в Рязанской области

Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области
Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В среду, 3 мая, в посёлке Глебково Рыбновского района произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном кирпичном доме. Подробности привели в Главном управлении МЧС по Рязанской области.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 7:44. Горела 2-комнатная квартира на 1-ом этаже. Огонь повредил постельные принадлежности. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

Мужчину 1962 года рождения госпитализировали в медучреждение.

На тушении работали 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы и 1 единица техники.

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