Мужчина пострадал на пожаре в Рязанской области

В среду, 3 мая, в посёлке Глебково Рыбновского района произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном кирпичном доме. Подробности привели в Главном управлении МЧС по Рязанской области.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 7:44. Горела 2-комнатная квартира на 1-ом этаже. Огонь повредил постельные принадлежности. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

Мужчину 1962 года рождения госпитализировали в медучреждение.

На тушении работали 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы и 1 единица техники.