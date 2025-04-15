Мужчина порезал ножом 11-летнего ребёнка в Челябинске

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, инцидент произошёл 14 апреля во дворе одного из жилых домов на улице Дегтярёва в Металлургическом районе города. Вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимый мужчина 1988 года рождения напал на 11-летнего незнакомого мальчика.

Нападение произошло из хулиганских побуждений. Следствие считает, что у мужчины возник умысел на убийство, который он попытался реализовать, нанеся ребёнку несколько ножевых ранений в область туловища. Преступление было пресечено благодаря вмешательству третьего лица, оказавшегося рядом. Потерпевшему своевременно оказана медицинская помощь.

Реклама

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство малолетнего, совершённое из хулиганских побуждений. Сейчас следственные органы решают вопрос о предъявлении официального обвинения. Также готовятся материалы для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.