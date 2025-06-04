Мужчина попал под поезд на платформе «Лагерный» в Рязани

На платформе «Лагерный» в Рязани 40-летний мужчина попал под поезд. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на собственный источник.

Происшествие произошло 4 июня примерно в 12:30. Под поезд попал 40-летний мужчина. По информации СМИ, пострадавший получил травму головы, у него имелись признаки алкогольного опьянения.

Мужчину госпитализировали в Рязанскую ОКБ.

Официальная информация не поступала.