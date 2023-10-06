Мужчина получил 17,5 лет колонии за попытку взорвать жилой дом бытовым газом

В Еврейской автономной области 54-летний мужчина получил 17,5 лет колонии за попытку взорвать жилой дом. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Преступление совершено утром 5 июня 2022 года в посёлке Николаевка. Во время ссоры с матерью мужчина угрожал убить жильцов дома. Когда женщина ушла из квартиры, он открыл конфорки на плите и перерезал газовый шланг. После того, как квартира наполнилась газом, этот человек поджёг газовоздушную смесь.

— Умысел на убийство соседей не был доведен до конца, поскольку накопившегося объема газовоздушной смеси было недостаточно для полного разрушения конструкций дома, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Ущерб от действий подрывника оценили в 2 миллиона рублей.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 17,5 годам колонии строго режима с ограничением свободы на 1,5 года. Кроме того, удовлетворены гражданские иски пострадавших о выплате ущерба.