Мужчина погиб в результате ДТП в Сасовском районе

В Сасовском районе 11 марта на 407-м километре автодороги М-5 «Урал» произошло ДТП. Об этом сообщает госавтоинспекция Рязанской области.

В 6:45 столкнулись автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 46-летний житель Республики Мордовия, и «Лада Приора» под управлением 50-летнего жителя Саратовской области.

В результате ДТП 40-летний пассажир автомобиля «Лада Приора» погиб от полученных травм на месте аварии. Водителям и двум пассажирам в возрасте 39 и 46 лет оказали медицинскую помощь.

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Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.