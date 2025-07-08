Мужчина погиб на пожаре в цеху с горючими материалами в Ряжске

В Ряжске 8 июля на улице Горького произошел пожар на предприятии по производству лакокрасочных покрытий для дорожной разметки. Об этом сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Рязанской области.

Примерно в 11:00 местные жители слышали хлопок перед пожаром. По предварительной информации, горел цех с горючими материалами.

Пожарные на месте происшествия обнаружили тело мужчины. По предварительной информации, погиб 49-летний работник предприятия.

Как сообщили в министерстве, тушение пожара затрудняла сильная задымленность внутри здания. В тушении участвовали 17 человек личного состава и 7 единиц техники.