Мужчина подозревается в угоне автомобиля у своей бывшей супруги в Рязани

Мужчина подозревается в угоне автомобиля у своей бывшей супруги. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась 42-летняя рязанка с заявлением об угоне автомобиля иностранного производства. Женщина отметила, что из квартиры пропали ключи от машины, незадолго до происшествия в гости к рязанке заходил ее бывший супруг.

Экипаж ДПС остановил разыскиваемый автомобиль. За рулем был 44-летний рязанец – бывший муж владелицы машины, его задержали.

Выяснилось, что мужчина уже был судим за угон автомобиля и причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Несколько лет назад рязанец начал злоупотреблять спиртным и совершать противоправные деяния, из-за чего супруга подала на развод. Периодически мужчина приходил в гости к бывшей жене, чтобы пообщаться с ребенком. Во время очередного визита, заметив в квартире ключи от иномарки, он решил прокатиться и незаметно забрал ключи.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.