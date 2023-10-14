Мужчина перевёл незнакомке из соцсети полмиллиона рублей

Несколько месяцев 26-летний москвич переводил незнакомке из социальной сети денежные средства, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

После виртуального знакомства девушка почти сразу пожаловалась молодому человеку на сложную жизненную ситуацию, рассказала, что болеет мама и очень нужны деньги. Тогда то и получила от нового знакомого первую материальную помощь.

Потом еще 41 раз мужчина помогал девушке материально, переводя на ее счета различные суммы от 300 рублей до 27 тысяч. При этом злоумышленница обещала все вернуть, но наличными и при встрече, поскольку счета ее арестованы.

В один из дней девушка перестала отвечать на видеозвонки, отказалась давать свой номер телефона и встречаться с пострадавшим.

Почти пол миллиона рублей, переведенные виртуальной знакомой, пострадавший оценил как значительный ущерб.

Головинская межрайонная прокуратура контролирует установление лица, причастного к совершению преступления.