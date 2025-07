Мужчина ожил спустя 45 минут после остановки сердца

64-летний Стив Далтон из Великобритании пришёл в сознание через сутки после клинической смерти, пишет Need To Know.

Мужчина перенёс остановку сердца во время работ на участке у своей дочери. Медики боролись за его жизнь более 45 минут, но запустить сердце не удавалось. Родственникам сообщили о смерти мужчины.

Несмотря на мрачные прогнозы, Далтона доставили в больницу. По словам врачей, шансы на успех составляли всего два процента. Предполагалось, что мозг получил необратимые повреждения.

Но на следующий день произошло неожиданное — мужчина очнулся. Вскоре он самостоятельно позвонил родным и полностью пришёл в себя. Врачи подтвердили, что британец восстановился без последствий для здоровья.

После случившегося Далтон вместе с семьёй начал собирать средства в помощь людям, пережившим клиническую смерть. Он выразил благодарность медикам и извинился перед родными за перенесённый ими стресс.