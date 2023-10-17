Вторник, 17 октября, 2023
На главнуюНовости мира

Мужчина откусил жене ухо на глазах маленького ребёнка

7info

В Санкт-Петербурге приезжий из Калининградской области откусил жене ухо во время ссоры, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, ЧП случилось на глазах маленького ребёнка семейной пары.

Инцидент произошёл в квартире на Пулковском шоссе. Вечером между 30-летним мужем и 27-летней женой произошла банальная ссора. Конфликт перерос в ссору с рукоприкладством.

Утром девушка прибежала к соседям за помощью, пострадавшей вызвали скорую помощь. Медики не смогли восстановить первоначальный вид откушенного уха.

Муж позвонил в полицию и самостоятельно поехал в отдел.

Оставшегося без родителей маленького ребёнка забрали в больницу.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах