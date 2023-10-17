Мужчина откусил жене ухо на глазах маленького ребёнка

В Санкт-Петербурге приезжий из Калининградской области откусил жене ухо во время ссоры, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, ЧП случилось на глазах маленького ребёнка семейной пары.

Инцидент произошёл в квартире на Пулковском шоссе. Вечером между 30-летним мужем и 27-летней женой произошла банальная ссора. Конфликт перерос в ссору с рукоприкладством.

Утром девушка прибежала к соседям за помощью, пострадавшей вызвали скорую помощь. Медики не смогли восстановить первоначальный вид откушенного уха.

Муж позвонил в полицию и самостоятельно поехал в отдел.

Оставшегося без родителей маленького ребёнка забрали в больницу.