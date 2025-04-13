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Происшествия

Мужчина отдал мошенникам 40 тысяч, от потери остальных денег его спасла жена

Анастасия Мериакри

В Новомичуринске женщина спасла супруга от мошенников. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Услышав разговор мужа в одном из мессенджеров, женщина заподозрила неладное. Супруг собирался идти в банк, чтобы взять кредит на 800 тысяч и перевести деньги на «безопасный» счет. Выяснилось, пока женщина ходила в магазин, мужчина уже успел перевести мошенникам 38 тысяч рублей. 

«Сотрудники ФСБ» сообщили мужчине, что некто пытается оформить на его имя кредит, чтобы спасти средства, нужно перевести на безопасный счет, взять кредит и деньги отправить туда же. Жена, зная, что сотрудники банка не открывают счет по телефону, тем более по мессенджеру, убедила супруга отправиться в полицию.

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Возбуждено дело по части 2 статьи 159 («Мошенничество»).

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