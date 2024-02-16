Пятница, 16 февраля, 2024

Мужчина ограбил банк с игрушечным пистолетом в Хабаровске

Автор: 7info

Опубликовано

В Хабаровске полицейские в течение суток задержали подозреваемого в нападение на отделение банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нападение мужчина совершил с муляжами гранат и игрушечным пистолетом. Добычей преступника стали 11 миллионов рублей.

По словам Ирины Волк, нападавший ранее занимался продажей автомобилей, ввезённых из-за границы. Когда бизнес стал приносить убытки, решил поправить финансовое положение, играя на спортивном тотализаторе.

Азартные игры также не принесли счастья. Оказавшись в, казалось бы, безвыходном положении, он решил совершить нападение на отделение банка.

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