Мужчина обманул рязанку на 30 тысяч и забрал ее собаку. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Рязанка 57 лет разместила объявление о продаже йоркширского терьера. Покупатель, мужчина, попросил привезти животное к нему домой. Мужчине понравилась собака, он якобы перевел 30 000 рублей через приложение банка рязанке и показал ей скриншот чека о переводе. Женщине деньги не поступили, однако мужчина убедил ее, что перевод совершил, указав на скриншот, и сослался на возможные технические проблемы банка. Спустя несколько дней деньги не пришли.

Сотрудники полиции выяснили, что транзакция не совершалась. Полицейские выяснили, что к обману причастен 28-летний рязанец, его задержали. Собаку вернули хозяйке.

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Оказалось, что покупатель был судим за кражи, а чек, который он предоставил женщине, — скриншот, который остался от сделанного ранее перевода другому человеку.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».