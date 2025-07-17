Мужчина надел на жену наручники и оставил умирать с порезанными руками в ванне

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего жителя, подозреваемого в покушении на убийство своей супруги (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, вечером 13 июля 2025 года мужчина приехал в дом своей жены, с которой уже некоторое время жил раздельно, в станице Новорождественской Тихорецкого района. Во время разговора он напал на женщину: сковал ей руки наручниками, обмотал ноги и заклеил рот скотчем. После этого подозреваемый положил супругу в наполненную водой ванну и порезал запястья канцелярским ножом.

Полагая, что жена умерла, мужчина покинул место происшествия. Чтобы обеспечить себе алиби, он позвонил в экстренные службы и сообщил, что женщина якобы намеревалась покончить с собой, а также попытался уничтожить улики.

Женщина притворилась, что потеряла сознание. Пострадавшей удалось выбраться из дома и обратиться за помощью к соседям, которые вызвали скорую. В настоящее время женщина находится в больнице и получает медицинскую помощь.

Благодаря слаженной работе следователей, криминалистов и сотрудников полиции, причастность мужчины к преступлению была установлена. Его задержали.