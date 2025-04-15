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Фото: отряд "ЛизаАлерт"
Происшествия

Мужчину, похитившего дочь, разыскивают в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В России разыскивают мужчину с 9-летней девочкой. Олег Нелюбов похитил свою дочь Злату из дома 7 марта 2020 года и увез в неизвестном направлении. Мужчина лишён родительских прав и объявлен в международный розыск. Об этом сообщает отряд «ЛизаАлерт».

Девочка с отцом могут находиться в любом регионе страны или за границей. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело. Сотрудники правопорядка и добровольцы отряда «ЛизаАлерт» разыскивают Злату и ее отца. 

Если у вас есть информация о месте их нахождении, сообщите ее по телефону 8-(800)-700-54-52 или 112.

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