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Четверг, 21 апреля, 2022

Мужчина изрезал ножом продавщицу чебуречной в Воронеже 

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Мужчина изрезал ножом продавщицу чебуречной в Воронеже 

Александр Ильин
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области

В Воронеже 33-летний мужчина напал с ножом на 50-летнюю продавщицу чебуречной и нанёс ей несколько ударов в область шеи и спины, сообщает пресс-служба СК по региону. 

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Инцидент случился 19 апреля на улице Волгоградской. Злоумышленник зашёл в торговый павильон и, угрожая ножом, потребовал деньги из кассы. 

Получив отказ, мужчина ударил ножом женщину. Прохожий на улице, услышав крики женщины, обратился к находившимся поблизости сотрудникам полиции. Подозреваемого задержали, пострадавшую доставили в больницу. 

На допросе мужчина признал свою вину. По ходатайству следственных органов его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

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